De accu is opgeladen, het is mooi weer en je kunt de tuin in. Dankzij het scherpe stalen mes zorgt de LMO 5-18 Dual accugrasmaaier voor een krachtig en schoon maairesultaat zonder rafelige grassprieten. Het mes grijpt het gazon over een maaibreedte van 41 centimeter en zorgt voor een uitstekend maairesultaat. Het mes kan in een paar eenvoudige stappen worden verwisseld - en maakt tuinieren nog leuker.