Mes LMO 5-18 Dual
Gewoon een schoon maairesultaat - daarvoor zorgt het stalen mes met een maaibreedte van 41 cm voor de LMO 5-18 Dual accugrasmaaier.
De accu is opgeladen, het is mooi weer en je kunt de tuin in. Dankzij het scherpe stalen mes zorgt de LMO 5-18 Dual accugrasmaaier voor een krachtig en schoon maairesultaat zonder rafelige grassprieten. Het mes grijpt het gazon over een maaibreedte van 41 centimeter en zorgt voor een uitstekend maairesultaat. Het mes kan in een paar eenvoudige stappen worden verwisseld - en maakt tuinieren nog leuker.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het maaimes komt het maaisel in de grasvanger terecht.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 5-18 Dual accugrasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|41
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|410 x 93 x 19
Toepassingen
- Gazon