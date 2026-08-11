MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet
Veelzijdige 5-in-1 multifunctionele spuitlans voor de KHB 5 Battery: de MJ 24 Handheld met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. Eenvoudig in te stellen door te draaien aan de sproeierkop.
Met de Multi Jet Handheld krijgt u 5 straalsoorten in een spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Hierdoor is de multifunctionele spuitlans perfect voor verschillende toepassingen. U kiest eenvoudig de gewenste straal door aan de sproeierkop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis kunt u met een hand snel en eenvoudig een andere Handheld Cleaner-accessoire plaatsen. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand hebt u nauwelijks last van spatwater. De MJ 24 Handheld is compatibel met de snoerloze drukreiniger KHB 5 Battery.
Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
- 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
- Je hoeft niet over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Puntstraal
- Reinigen van voegen, spleten en nauwe openingen en verwijderen van vuil.
Vlakstraal
- Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
- Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
- Stof of pollen van planten verwijderen terwijl u ze een beetje water geeft.
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Quick Connect aansluiting
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|423 x 58 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Reinigen van bladeren
- Bewatering van planten
Reserveonderdelen MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.