MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet

Veelzijdige 5-in-1 multifunctionele spuitlans voor de KHB 5 Battery: de MJ 24 Handheld met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal. Eenvoudig in te stellen door te draaien aan de sproeierkop.

Met de Multi Jet Handheld krijgt u 5 straalsoorten in een spuitlans: puntstraal, vlakstraal, spoelstraal, nevelstraal en gietstraal. Hierdoor is de multifunctionele spuitlans perfect voor verschillende toepassingen. U kiest eenvoudig de gewenste straal door aan de sproeierkop te draaien. Dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis kunt u met een hand snel en eenvoudig een andere Handheld Cleaner-accessoire plaatsen. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand hebt u nauwelijks last van spatwater. De MJ 24 Handheld is compatibel met de snoerloze drukreiniger KHB 5 Battery.

Kenmerken en voordelen
5-in-1 spuitlans
  • 5 verschillende straalsoorten in een spuitlans.
Tijdsbesparing
  • Spuitlans vervangen is niet nodig
In één keer reinigen en water geven
  • Je hoeft niet over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Puntstraal
  • Reinigen van voegen, spleten en nauwe openingen en verwijderen van vuil.
Vlakstraal
  • Reiniging van oppervlakken en objecten.
Spoelstraal
  • Los vuil wegspoelen.
Nevelstraal
  • Stof of pollen van planten verwijderen terwijl u ze een beetje water geeft.
Gietstraal
  • Bewatering van planten.
Quick Connect aansluiting
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 423 x 58 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Bloembakken
  • Reinigen van bladeren
  • Bewatering van planten
Reserveonderdelen MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.