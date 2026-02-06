De MJ 160 4-in-1 Multi-lans biedt 4 verschillende sproeitypen in één spuitlans: de reinigingsmiddelstraal, de hogedrukvlakstraal, de roterende vuilfrees en de brede vlakstraal. Draai eenvoudig aan de spuitlans om de juiste straal te selecteren. Het tijdrovende wisselen van de spuitlans is niet langer nodig. Tegelijkertijd overtuigt de Multi lans door zijn gebruiksgemak en meer comfort tijdens het gebruik, dankzij een 25 procent lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger, de Kärcher MJ 3-in-1. Geschikt voor de Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers. De allrounder voor huis, tuin en auto.