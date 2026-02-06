MJ 4-in-1 Multi-lans
MJ 160 4-in-1 Multi-lans met 4 straalsoorten voor hogedrukreinigers K 4 en K 5: met roterende vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal.
De MJ 160 4-in-1 Multi-lans biedt 4 verschillende sproeitypen in één spuitlans: de reinigingsmiddelstraal, de hogedrukvlakstraal, de roterende vuilfrees en de brede vlakstraal. Draai eenvoudig aan de spuitlans om de juiste straal te selecteren. Het tijdrovende wisselen van de spuitlans is niet langer nodig. Tegelijkertijd overtuigt de Multi lans door zijn gebruiksgemak en meer comfort tijdens het gebruik, dankzij een 25 procent lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger, de Kärcher MJ 3-in-1. Geschikt voor de Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers. De allrounder voor huis, tuin en auto.
Kenmerken en voordelen
Selecteer de juiste straal door de spuitlans te draaien
- Geen tijdrovend wisselen van de spuitlans.
Vier straalsoorten in één spuitlans
- Vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal – voor flexibel werken.
Met montagehulp op de spuitlans
- Voor een correcte installatie en toepassing.
25% gewichtsbesparing*
- Meer comfort en gebruiksgemak.
Te gebruiken met alle Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers
- Perfect voor een volgende upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist. /
* Vergeleken met het gewicht van het vorige Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet model.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Schuttingen
- Gevels van kleinere huizen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Gebieden rond het huis en de tuin