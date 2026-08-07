MJ 4-in-1 Multi-lans
MJ 180 4-in-1 Multi-lans met 4 sproeitypen voor hogedrukreinigers K 6 en K 7: met roterende vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelenstraal en brede vlakstraal.
De MJ 180 4-in-1 Multi-lans biedt 4 verschillende sproeitypen in één spuitlans: de reinigingsmiddelstraal, de hogedrukvlakstraal, de roterende vuilfrees en de brede, drukgereduceerde vlakstraal. De juiste straal wordt geselecteerd door simpelweg aan de spuitlans te draaien, waardoor tijdrovend wisselen van spuitlans niet meer nodig is. Tegelijkertijd overtuigt de Multi Jet ook qua bediening dankzij een 25 procent lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger, de MJ 3-in-1. Geschikt voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers in de klassen K 6 en K 7. De allrounder voor huis, tuin en auto.
Kenmerken en voordelen
Selecteer de juiste straal door de spuitlans te draaien
- Geen tijdrovend wisselen van de spuitlans.
Vier straalsoorten in één spuitlans
- Vuilfrees, hogedrukvlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal – voor flexibel werken.
Met montagehulp op de spuitlans
- Voor een correcte installatie en toepassing.
25% gewichtsvermindering¹⁾
- Meer comfort en gebruiksgemak.
Te gebruiken met alle Kärcher K 6 en K 7 hogedrukreinigers
- Perfect voor een volgende upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 59 x 59
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
¹⁾ In vergelijking met het gewicht van de voorganger van Kärcher, de MJ 3-in-1 Multi Jet.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
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Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Schuttingen
- Gevels van kleinere huizen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.