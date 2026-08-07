De MJ 180 4-in-1 Multi-lans biedt 4 verschillende sproeitypen in één spuitlans: de reinigingsmiddelstraal, de hogedrukvlakstraal, de roterende vuilfrees en de brede, drukgereduceerde vlakstraal. De juiste straal wordt geselecteerd door simpelweg aan de spuitlans te draaien, waardoor tijdrovend wisselen van spuitlans niet meer nodig is. Tegelijkertijd overtuigt de Multi Jet ook qua bediening dankzij een 25 procent lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger, de MJ 3-in-1. Geschikt voor Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers in de klassen K 6 en K 7. De allrounder voor huis, tuin en auto.