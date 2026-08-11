Met de in slechts enkele stappen ontwikkelde bevestigingsset voor eenvoudige montage achteraf op de thuisbasis van onze droogijsstraalapparaten met L2P-technologie, kan de straaldruk direct op het apparaat worden aangepast aan de betreffende toepassing. Dankzij de geïntegreerde drukregelaar kan de druk binnen een groot bereik tussen 0,5 en 10,0 bar worden ingesteld en bovendien worden vergrendeld. De drukverliezen blijven extreem laag. Een cycloonafscheider en een filter voor water en olie garanderen een voortdurend veilige werking als de van buitenaf aangevoerde perslucht van mindere kwaliteit is. Bovendien zorgen het op elk moment eenvoudig van buitenaf afleesbare vulniveau en de halfautomatische lediging voor comfortabel werken.