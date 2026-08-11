Montageset drukregelaar, 1/2 inch
Montage op droogijsstraalinstallaties met L2P-technologie: kit incl. drukregelaar, water- en olieafscheider. Stel de straaldruk in zoals vereist voor optimale prestaties op de thuisbasis.
Met de in slechts enkele stappen ontwikkelde bevestigingsset voor eenvoudige montage achteraf op de thuisbasis van onze droogijsstraalapparaten met L2P-technologie, kan de straaldruk direct op het apparaat worden aangepast aan de betreffende toepassing. Dankzij de geïntegreerde drukregelaar kan de druk binnen een groot bereik tussen 0,5 en 10,0 bar worden ingesteld en bovendien worden vergrendeld. De drukverliezen blijven extreem laag. Een cycloonafscheider en een filter voor water en olie garanderen een voortdurend veilige werking als de van buitenaf aangevoerde perslucht van mindere kwaliteit is. Bovendien zorgen het op elk moment eenvoudig van buitenaf afleesbare vulniveau en de halfautomatische lediging voor comfortabel werken.
Kenmerken en voordelen
Instelling van de straaldruk
- De abrasieve werking van de droogijsstraal is instelbaar.
- Maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk.
Filtering van de perslucht
- Bedrijfszeker dankzij filters en ook water- en olieafscheiders.
Ongecompliceerde montage
- Eenvoudig te monteren en demonteren, ook voor onervaren gebruikers.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|265 x 210 x 285
Toepassingen
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voor het reinigen van bekleding en textiel
- Voor het reinigen van schakelkasten, elektrische componenten en bedieningselementen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers