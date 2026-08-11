Montageset voor bedrijfsurenteller
Installatieset voor bedrijfsurenteller voor het bepalen van de looptijd van het apparaat.
De montageset voor bedrijfsurenteller kan eenvoudig op de besturing worden gemonteerd. Op de besturingseenheid is al rekening gehouden met het positioneringsapparaat. De teller heeft een digitaal display. Met de montageset voor bedrijfsurentellers kan de looptijd van het apparaat nauwkeurig worden bepaald. Het biedt optimalisatie van de onderhoudsintervallen en eenvoudig inzicht in de tot nu toe gewerkte uren.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Montageset voor bedrijfsurenteller
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