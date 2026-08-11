Muurbeugel RCX
Eenvoudige bevestiging van de RTK-antenne aan buitenmuren. De set bevat de houder, schroeven en pluggen.
De muurbeugel zorgt voor meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Alleen de antennekop hoeft in de houder gestoken te worden en vervolgens met de meegeleverde schroeven en pluggen aan een muur bevestigd te worden. Hierbij moet een vrij zicht van 100° naar de hemel behouden blijven. Het is aan te raden om de antenne te bevestigen aan muren zonder dakoverstek, op het balkon, het tuinhuisje, etc.
Kenmerken en voordelen
Veilige beugel
- De RTK-antenne kan stevig en veilig aan buitenmuren worden bevestigd met behulp van de beugel en de 4 meegeleverde schroeven en pluggen.
Flexibele installatie
- De muurbeugel opent vele mogelijkheden voor montage op muren, balkons, tuinhuisjes, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|205 x 175 x 95