De muurbeugel zorgt voor meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Alleen de antennekop hoeft in de houder gestoken te worden en vervolgens met de meegeleverde schroeven en pluggen aan een muur bevestigd te worden. Hierbij moet een vrij zicht van 100° naar de hemel behouden blijven. Het is aan te raden om de antenne te bevestigen aan muren zonder dakoverstek, op het balkon, het tuinhuisje, etc.