Nat/droog vloerzuigmond van aluminium in nominale breedte DN 35 met een breedte van 370 millimeter en zijrollen. De rubberen lippen en borstelstrips kunnen snel en eenvoudig worden vervangen met behulp van een clip. Het mondstuk is bijzonder geschikt voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met nat/droogzuigers van Kärcher.