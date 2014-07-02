Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm
Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.
Nat/droog vloerzuigmond van aluminium in nominale breedte DN 35 met een breedte van 370 millimeter en zijrollen. De rubberen lippen en borstelstrips kunnen snel en eenvoudig worden vervangen met behulp van een clip. Het mondstuk is bijzonder geschikt voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met nat/droogzuigers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|370
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 200 x 85