Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken
Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|280
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|278 x 260 x 68