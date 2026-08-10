Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, basaltgrijs, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken

Reinig textiel en harde oppervlakken met een omschakelbare vloerzuigmond (280 mm breed, DN 35) van basaltgrijze kunststof, voorzien van een praktische parkeerhaak.