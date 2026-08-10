Omkeerbare vloerzuigmond, DN 32, breedte 280 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken

Omkeerbaar vloermondstuk van kunststof met een breedte van 280 mm en een nominale breedte van DN 32 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.