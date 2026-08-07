Powerborstelset
Met de krachtige borstelset kunnen zelfs hardnekkig vuil en aanslag eenvoudig, snel en zonder resten achter te laten. Bijzonder geschikt voor gebruik op het oven- of grillrooster.
De set bestaat uit 2 messing en 2 krachtborstels en overtuigt in het dagelijks leven als aanvulling op de andere ronde borstels met een bijzonder sterke reinigingskracht. De duurzame borstelharen, die slechts zeer langzaam slijten, zijn geschikt voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en aanslag - bijvoorbeeld op het oven- of grillrooster. De extreem duurzame borstelharen maken de ronde borstels tot een krachtpatser onder de borstels voor stoomreinigers. Ideaal voor gebruik op niet-gevoelige oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|26 x 26 x 40
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Toepassingen
- Barbecues
- oven
- Hardnekkig vuil