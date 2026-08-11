RCF 3 universele roller
Microvezelrollen voor een zachte, vochtige reiniging van alle harde vloeren met de RCF 3-robot Floor Cleaner. Pluisvrij, zeer absorberend en slijtvast. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.
De universele roller van de Kärcher RCF 3 robot Floor Cleaner is gemaakt van hoogwaardige microvezels voor een zachte vochtige reiniging van alle harde vloeren – zelfs parket. De roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast – ideaal voor uitgebreide reinigingsbeurten en voor een schoon, streeploos resultaat. Als de roller vervangen of gereinigd moet worden, kan deze in een mum van tijd worden gewisseld, zonder gebruik van gereedschap en zonder in contact te komen met vuil. Trek gewoon de gebruikte rol eruit en klem de nieuwe erin, klaar! De universele roller kan in de wasmachine tot 60 °C worden gewassen en is klaar voor opnieuw gebruik.
Kenmerken en voordelen
100% hoogwaardige microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Gemakkelijk vervangen van roller
- De rol kan razendsnel worden verwisseld zonder dat er kracht of gereedschap nodig is. Trek eenvoudigweg de rol eruit, klik een nieuwe erin, en dat is alles!
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|60 x 60 x 248
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC