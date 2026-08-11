De universele roller van de Kärcher RCF 3 robot Floor Cleaner is gemaakt van hoogwaardige microvezels voor een zachte vochtige reiniging van alle harde vloeren – zelfs parket. De roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast – ideaal voor uitgebreide reinigingsbeurten en voor een schoon, streeploos resultaat. Als de roller vervangen of gereinigd moet worden, kan deze in een mum van tijd worden gewisseld, zonder gebruik van gereedschap en zonder in contact te komen met vuil. Trek gewoon de gebruikte rol eruit en klem de nieuwe erin, klaar! De universele roller kan in de wasmachine tot 60 °C worden gewassen en is klaar voor opnieuw gebruik.