RCF 7 accessories kit
De accessoirekit voor de zuig-dweilrobot RVF 7 bestaat uit een hoofdborstel, twee zijborstels en één filter.
Voor perfecte reinigingsresultaten zoals op de eerste dag: de accessoirekit van de RVF 7 laat de zuig-dweilrobot reinigen als een nieuw apparaat. De inbegrepen reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vervangen, verlengen de levensduur van de RVF 7 en zorgen opnieuw voor een optimale reinigingsprestatie. De set bevat een hoofdborstel, twee zijborstels en een filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|4
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|195 x 70 x 200