RCF 7 accessories kit

De accessoirekit voor de zuig-dweilrobot RVF 7 bestaat uit een hoofdborstel, twee zijborstels en één filter.

Voor perfecte reinigingsresultaten zoals op de eerste dag: de accessoirekit van de RVF 7 laat de zuig-dweilrobot reinigen als een nieuw apparaat. De inbegrepen reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vervangen, verlengen de levensduur van de RVF 7 en zorgen opnieuw voor een optimale reinigingsprestatie. De set bevat een hoofdborstel, twee zijborstels en een filter.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (-part) 4
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 195 x 70 x 200
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