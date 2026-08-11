Voor perfecte reinigingsresultaten zoals op de eerste dag: de accessoirekit van de RVF 7 laat de zuig-dweilrobot reinigen als een nieuw apparaat. De inbegrepen reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vervangen, verlengen de levensduur van de RVF 7 en zorgen opnieuw voor een optimale reinigingsprestatie. De set bevat een hoofdborstel, twee zijborstels en een filter.