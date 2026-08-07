De Re!Fibe-dweilset bevat 2 absorberende en slijtvaste dweilen van 100% gerecycled polyester met CiCLO®-technologie¹⁾. CiCLO® is een technologie die de afbraak van polyestervezels versnelt, wat leidt tot minder watervervuiling door microplastics.²⁾ De hoge dampdoorlatendheid van de doek zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerdoeken eenvoudig en snel worden bevestigd. Ook tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet verschuiven.