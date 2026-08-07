Re!Fibe Universele vloerdoek EasyFix
De Re!Fibe-vloerdweilen van 100% gerecycled polyester met CiCLO®-technologie¹⁾ zijn ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil met de stoomreiniger.
De Re!Fibe-dweilset bevat 2 absorberende en slijtvaste dweilen van 100% gerecycled polyester met CiCLO®-technologie¹⁾. CiCLO® is een technologie die de afbraak van polyestervezels versnelt, wat leidt tot minder watervervuiling door microplastics.²⁾ De hoge dampdoorlatendheid van de doek zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerdoeken eenvoudig en snel worden bevestigd. Ook tijdens het werk blijft de doek stevig op zijn plaats zitten en kan hij niet verschuiven.
Kenmerken en voordelen
100 % gerecycled polyester met CiCLO®-technologie¹⁾De speciale lusstructuur in de doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Klittenband uitgezonderd.
²⁾ Elke keer dat textiel wordt gewassen, komen er microvezels vrij die in onze oceanen terechtkomen. De afbraak van polyestervezels met CiCLO®-technologie bedraagt 94,3% in 3,7 jaar, terwijl de afbraak van normale polyestervezels slechts 4,9% bedraagt in 3,7 jaar (volgens de norm ASTM D6691). Dit materiaal is niet composteerbaar. Afvalverwerking vindt plaats volgens de lokale afvalverwijderingsvoorschriften. Het CiCLO®-logo en de merken zijn geregistreerde handelsmerken van Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
- Wandtegels