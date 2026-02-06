Reserveaccu
Ontspannen en grondig stofzuigen: De vervangende accu biedt 50 min extra werktijd voor alle snoerloze stofzuigers uit de VC 6 ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line series.
Met de krachtige lithium-ion-wisselaccu voor alle modellen van de VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line stofzuigers kan de werktijd met maximaal 50 minuten worden verlengd zonder tussentijds opladen. Als de eerste accu leeg is, kan deze snel en eenvoudig worden verwijderd met een 2-knops ontgrendeling en kan de vervangende accu worden geplaatst. Daarna kun je weer aan het werk. Een LED-display met 3 standen geeft informatie over de laadstatus. Praktisch en handig: De reservebatterij kan apart worden opgeladen, dus je hoeft je werk niet lang te onderbreken.
Kenmerken en voordelen
Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Opladen is mogelijk onafhankelijk van de opslag van het apparaat.
Krachtige lithium-ioncel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|149 x 83 x 49