Met de krachtige lithium-ion-wisselaccu voor alle modellen van de VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line stofzuigers kan de werktijd met maximaal 50 minuten worden verlengd zonder tussentijds opladen. Als de eerste accu leeg is, kan deze snel en eenvoudig worden verwijderd met een 2-knops ontgrendeling en kan de vervangende accu worden geplaatst. Daarna kun je weer aan het werk. Een LED-display met 3 standen geeft informatie over de laadstatus. Praktisch en handig: De reservebatterij kan apart worden opgeladen, dus je hoeft je werk niet lang te onderbreken.