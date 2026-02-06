Reserveaccu
Meer werktijd bij het schoonmaken: De vervangende accu voor alle varianten van de VC 4 Cordless myHome verlengt de gebruikstijd met 30 minuten zonder tussentijds opladen.
Dankzij de lithium-ion wisselaccu kunnen alle varianten van de VC 4 Cordless myHome snoerloze stofzuiger tot 30 minuten langer worden gebruikt zonder tussentijds opladen. Vervang gewoon de accu in het apparaat en je kunt weer aan de slag. De vervangende accu wordt vervolgens in het apparaat opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Krachtige lithium-ioncel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|146 x 62 x 43