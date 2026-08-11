Handig hulpmiddel voor reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalinstallaties volgens het vloeistof-tot-pelletproces van Kärcher. De ringsleutel maakt de dop van de CO2-fles los en wordt ook gebruikt om de CO2-slang aan de CO2-fles te bevestigen. De sleutel wordt eenvoudig in de flesaansluiting van de Ice Blaster gestoken voor gemakkelijke en verliesvrije draagbaarheid.