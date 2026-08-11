Ringsleutel SW30 / SW32

Ringsleutel met 2-in-1 functie. Geschikt voor het losdraaien van de dop van de CO2-fles en het bevestigen van de CO2-slang aan de fles.

Handig hulpmiddel voor reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalinstallaties volgens het vloeistof-tot-pelletproces van Kärcher. De ringsleutel maakt de dop van de CO2-fles los en wordt ook gebruikt om de CO2-slang aan de CO2-fles te bevestigen. De sleutel wordt eenvoudig in de flesaansluiting van de Ice Blaster gestoken voor gemakkelijke en verliesvrije draagbaarheid.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
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