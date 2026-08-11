Met de lange ronde straalsproeier kunnen onderdelen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers effectief worden gereinigd met droogijsstraalsystemen. Het is gemaakt van robuust roestvrij staal en aluminium, ideaal voor schurende en gedetailleerde toepassingen en verwijdert gemakkelijk zelfs het sterkste vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen en roet. Dankzij het geïntegreerde snelwisselsysteem kan het mondstuk snel en gemakkelijk worden gehanteerd.