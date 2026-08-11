Rondstraalmondstuk lengte Ø4mm
Lange krachtige ronde straalsproeier voor droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurend gebruik: Verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.
Met de lange ronde straalsproeier kunnen onderdelen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers effectief worden gereinigd met droogijsstraalsystemen. Het is gemaakt van robuust roestvrij staal en aluminium, ideaal voor schurende en gedetailleerde toepassingen en verwijdert gemakkelijk zelfs het sterkste vuil en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen en roet. Dankzij het geïntegreerde snelwisselsysteem kan het mondstuk snel en gemakkelijk worden gehanteerd.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende straalcontour
- Moeiteloze verwijdering van zelfs zeer hardnekkige afzettingen dankzij hoge prestaties.
- Zeer laag perslucht- en CO₂-verbruik.
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Robuuste, duurzame constructie
- Hoogwaardig design van roestvrij staal en aluminium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|237 x 22 x 22
Toepassingen
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het verwijderen van verf van machineonderdelen
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers