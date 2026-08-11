Rondstraalmondstuk lengte Ø5mm
Lange, robuuste vlakstraalsproeier voor gebruik met Kärcher droogijsreinigers, draaibaar in het pistool. Met snelwisselsysteem, bijzonder geschikt voor schurende toepassingen.
De lange vlakstraalsproeier van Kärcher is ideaal voor schurende toepassingen bij het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Het verwijdert gemakkelijk hardnekkige aanslag, maar ook verven, oliën en smeermiddelen of roet. Het mondstuk, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is zeer robuust en kan in het pistool worden gedraaid. Het intelligente snelwisselsysteem maakt de bediening van de vlakstraalsproeier uiterst eenvoudig en comfortabel.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende straalcontour
- Moeiteloze verwijdering van zelfs zeer hardnekkige afzettingen dankzij hoge prestaties.
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Robuuste, duurzame constructie
- Hoogwaardig design van roestvrij staal en aluminium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|252 x 40 x 22
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het verwijderen van verf van machineonderdelen
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers