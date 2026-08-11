De lange vlakstraalsproeier van Kärcher is ideaal voor schurende toepassingen bij het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Het verwijdert gemakkelijk hardnekkige aanslag, maar ook verven, oliën en smeermiddelen of roet. Het mondstuk, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is zeer robuust en kan in het pistool worden gedraaid. Het intelligente snelwisselsysteem maakt de bediening van de vlakstraalsproeier uiterst eenvoudig en comfortabel.