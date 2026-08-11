De universele rol van hoogwaardige microvezel voor de Kärcher zuig-dweilrobot RVF 7 en RVF 7 Comfort maakt de zachte vochtige reiniging van alle harde vloeren mogelijk – inclusief parket. De rol is pluisvrij, sterk absorberend en uiterst slijtvast – daardoor ideaal voor langdurige schoonmaakrondes en voor een schoon, streeploos resultaat. Als de rol moet worden vervangen of gereinigd, kan deze in een handomdraai, zonder gereedschap en zonder contact met vuil, worden gewisseld. De gebruikte rol kan eenvoudig worden uitgetrokken en een nieuwe kan moeiteloos worden geplaatst. De universele rol kan in de wasmachine op maximaal 60 °C worden gewassen en vervolgens opnieuw worden gebruikt.