RVM 4 Accessories Set
De accessoire set voor de stofzuigrobot RVM 4 Comfort bevat 1 hoofdborstel, 2 dweilmoppen, 2 zijborstels en 2 filters.
Voor een blijvend perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de stofzuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort net zo goed als een nieuw apparaat. De set bevat vervangingsonderdelen die eenvoudig te verwisselen zijn, zorgen voor een optimale reinigingsprestatie en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 2 dweilmoppen, 2 zijborstels en 2 filters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|7
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|198 x 213 x 92