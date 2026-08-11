RVM 4 Accessories Set

De accessoire set voor de stofzuigrobot RVM 4 Comfort bevat 1 hoofdborstel, 2 dweilmoppen, 2 zijborstels en 2 filters.

Voor een blijvend perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de stofzuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort net zo goed als een nieuw apparaat. De set bevat vervangingsonderdelen die eenvoudig te verwisselen zijn, zorgen voor een optimale reinigingsprestatie en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 2 dweilmoppen, 2 zijborstels en 2 filters.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (-part) 7
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 198 x 213 x 92
Compatibele apparaten
Actuele producten