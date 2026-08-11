Voor een blijvend perfecte reinigingsprestatie: met de accessoireset reinigt de stofzuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort net zo goed als een nieuw apparaat. De set bevat vervangingsonderdelen die eenvoudig te verwisselen zijn, zorgen voor een optimale reinigingsprestatie en de levensduur van de RVM 4 verlengen. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 2 dweilmoppen, 2 zijborstels en 2 filters.