De set bevat vier dweilmoppen voor de zuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort. Als het apparaat in de natte reinigingsmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezelmoppen voor optimale reinigingsresultaten op alle harde vloeren zoals tegels, laminaat, houten vloeren, PVC of linoleum. Licht, opgedroogd vuil wordt betrouwbaar verwijderd en stof wordt naast het stofzuigen ook goed gebonden. Dankzij de klittenbandsluiting is het verwisselen van de moppen uiterst eenvoudig.