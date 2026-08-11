RVM 4 Mop Set
Voor optimale reinigingsresultaten: hoogwaardige microvezelmopset voor het nat dweilen van harde vloeren met de zuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort.
De set bevat vier dweilmoppen voor de zuig- en dweilrobot RVM 4 Comfort. Als het apparaat in de natte reinigingsmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezelmoppen voor optimale reinigingsresultaten op alle harde vloeren zoals tegels, laminaat, houten vloeren, PVC of linoleum. Licht, opgedroogd vuil wordt betrouwbaar verwijderd en stof wordt naast het stofzuigen ook goed gebonden. Dankzij de klittenbandsluiting is het verwisselen van de moppen uiterst eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
Dweil met klittenbandsluiting
- Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij de klittenbandsluiting.
- Machinewasbaar tot 60 °C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|130 x 130 x 28
Toepassingen
- Voor alle harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC