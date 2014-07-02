Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 450 mm

Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.

Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Rood
Mate van hardheid Gemiddeld
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,5