Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 450 mm
Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.
Discborstel, medium-hard, rood, diameter 450 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Borstelharen: Polypropyleen, 0,6 mm dik, 40 mm lang.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Rood
|Mate van hardheid
|Gemiddeld
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,5