Schuine spuitmond, Ø3mm, 30°
Haaks mondstuk, 3 mm: Dit kunststof mondstuk buigt de straal 30° af. Ideaal voor het reinigen van complexe structuren zoals ondersnijdingen en zeer schuine oppervlakken.
Het schuine mondstuk (3 mm) is ideaal voor het reinigen van complexe structuren zoals ondersnijdingen en zeer schuine oppervlakken. Hij buigt de straal 30° af. Het mondstuk is volledig van kunststof gemaakt met behulp van een innovatief 3D-printproces. Hierdoor kan de spuitmond de best mogelijke reinigingsprestaties leveren, omdat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperkingen van conventionele productiemethoden. Het mondstuk heeft een snelwisselsysteem en kan ook eenvoudig worden verlengd. Hiervoor kunnen de apart verkrijgbare verlengstukken voor schuine spuitmonden worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Het mondstuk is gemaakt van kunststof
- Beschadiging van gevoelige oppervlakken wordt voorkomen als het mondstuk per ongeluk het oppervlak raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 46 x 22
Toepassingen
- Voor het reinigen van productiesystemen zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken