Schuine spuitmond, Ø3mm, 90°
Bij de haakse spuitmond wordt de straal 90° zijwaarts afgebogen. Hij is bijzonder geschikt voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en sterk gehoekte oppervlakken.
Het schuine mondstuk buigt de straal 90° af, waardoor het ideaal is voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en zeer schuine gebieden. Deze spuitmond is grotendeels gemaakt van kunststof met behulp van het innovatieve 3D-printproces. Dit elimineert de beperkingen van conventionele productiemethoden en de spuitmond levert optimale reinigingsprestaties. Het mondstuk kan eenvoudig worden verlengd met de apart verkrijgbare verlengstukken voor schuine mondstukken.
Kenmerken en voordelen
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Het mondstuk is gemaakt van kunststof
- Beschadiging van gevoelige oppervlakken wordt voorkomen als het mondstuk per ongeluk het oppervlak raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 46 x 22
Toepassingen
- Voor het reinigen van productiesystemen zoals spuitgietgereedschap, transport- en behandelingssystemen, enz.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken