Het schuine mondstuk buigt de straal 90° af, waardoor het ideaal is voor het reinigen van complexe structuren, ondersnijdingen en zeer schuine gebieden. Deze spuitmond is grotendeels gemaakt van kunststof met behulp van het innovatieve 3D-printproces. Dit elimineert de beperkingen van conventionele productiemethoden en de spuitmond levert optimale reinigingsprestaties. Het mondstuk kan eenvoudig worden verlengd met de apart verkrijgbare verlengstukken voor schuine mondstukken.