De scrambler vermaalt de droogijspellets tot kleinere deeltjes. Hierdoor kunnen gevoelige oppervlakken voorzichtig worden gereinigd. De scrambler wordt direct tussen het apparaat en de straalslang gemonteerd. De bediening met het straalpistool wordt daardoor niet negatief beïnvloed. De versnipperingsgraad kan individueel worden aangepast dankzij verwisselbare snijplaten.