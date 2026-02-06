De ergonomische handgreep maakt het reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher stofzuigers bijzonder comfortabel. Het wasvloermondstuk kan tegelijkertijd zeer eenvoudig en precies worden geleid. Na eenvoudig aan de sproeizuigbuis te zijn bevestigd, maakt de extra handgreep een comfortabele bediening met twee handen mogelijk voor links- en rechtshandige gebruikers. Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.