SE Steunhandgreep
De ergonomische steungreep is de ideale aanvulling voor het comfortabel reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher stofzuigers.
De ergonomische handgreep maakt het reinigen van grote tapijtoppervlakken met de Kärcher stofzuigers bijzonder comfortabel. Het wasvloermondstuk kan tegelijkertijd zeer eenvoudig en precies worden geleid. Na eenvoudig aan de sproeizuigbuis te zijn bevestigd, maakt de extra handgreep een comfortabele bediening met twee handen mogelijk voor links- en rechtshandige gebruikers. Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Ergonomische handgreep geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.Handig gebruik dankzij bediening met twee handen.
Handgreep in hoogte verstelbaar.De positie van de handgreep kan individueel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|121 x 66 x 127