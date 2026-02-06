SE Voegenzuigmond
De praktische voegenzuigmond als accessoire voor stofzuigers maakt sproei-extractie mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in smalle ruimtes op gestoffeerde meubels of in de auto.
Met het handige kierenzuigmondstuk is er voor alle Kärcher stofzuigers uit de series SE 4, SE 5 en SE 6 een praktisch accessoire voor sproei-extractie op moeilijk bereikbare plaatsen en in smalle ruimtes. Nog comfortabeler en moeiteloos worden de beste reinigingsresultaten bereikt op gestoffeerde meubels en in de auto. Het smalle mondstuk spuit de reinigingsoplossing met druk diep in de vezels en zuigt deze samen met het losgemaakte vuil weg. Vuil en geurtjes worden effectief verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Sproei-extractie-functieFlexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen.
Bewezen Kärcher sproei-extractietechnologie.Voor een optimaal reinigingsresultaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|241 x 44 x 65
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)