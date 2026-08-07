Sensitive vloerdoekenset EasyFix
De Sensitive EasyFix vloerreinigingsdoekenset is met zijn twee hoogwaardige, zachte vloerreinigingsdoeken perfect voor het voorzichtig reinigen van gevoelige, verzegelde vloeren.
De Sensitive vloerreinigingsdoekenset bevat twee doeken gemaakt van zeer zachte vezels die minder vocht en warmte afgeven aan de vloer. Dit betekent dat zelfs gevoelige, afgedichte vloeren zeer voorzichtig kunnen worden gereinigd met stoom. Dankzij het klittenbandsysteem zijn de doeken eenvoudig en snel aan het EasyFix vloermondstuk van de stoomreiniger te bevestigen: druk eenvoudig het vloerreinigingsdoek op het EasyFix vloermondstuk en klaar. Tijdens het werk blijft het doek veilig op zijn plaats – zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Na het werk kan de gebruikte doek zonder contact met vuil uit de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd: hiervoor stap je gewoon op het voetlipje dat aan de doek is bevestigd en trek je de zuigmond omhoog en ervan af.
Kenmerken en voordelen
Voor een bijzonder zachte reinigingDe zeer zachte en fijne vezels zorgen voor een bijzonder zachte verwijdering van vuil, gecombineerd met een hoge vuilopname voor grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
- Wandtegels