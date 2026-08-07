De Sensitive vloerreinigingsdoekenset bevat twee doeken gemaakt van zeer zachte vezels die minder vocht en warmte afgeven aan de vloer. Dit betekent dat zelfs gevoelige, afgedichte vloeren zeer voorzichtig kunnen worden gereinigd met stoom. Dankzij het klittenbandsysteem zijn de doeken eenvoudig en snel aan het EasyFix vloermondstuk van de stoomreiniger te bevestigen: druk eenvoudig het vloerreinigingsdoek op het EasyFix vloermondstuk en klaar. Tijdens het werk blijft het doek veilig op zijn plaats – zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. Na het werk kan de gebruikte doek zonder contact met vuil uit de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd: hiervoor stap je gewoon op het voetlipje dat aan de doek is bevestigd en trek je de zuigmond omhoog en ervan af.