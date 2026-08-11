De handige spatbescherming houdt vuil dat bij het droogijsstralen afschilfert betrouwbaar tegen en beschermt de gebruiker. Hiervoor wordt hij eenvoudig op de droogijsstraalsproeier gestoken en dankzij het slimme ontwerp snel en eenvoudig aangepast aan de gebruikte sproeiermaat en het te reinigen oppervlak.