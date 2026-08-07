Sproeierset voor FR, 400 l/u - 450 l/u

Apparaatspecifieke sproeierkit bestaande uit Powersproeiers en schroefkoppelingen. Voor optimale prestaties van Kärcher-oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).

Apparaatspecifieke sproeierkit bestaande uit Powersproeiers en schroefkoppelingen. Voor optimale prestaties van Kärcher-oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u). Geschikt voor de volgende modellen: 2.640-679, 2.640-355 en 2.641-065.

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 / 450
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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