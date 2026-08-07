Sproeierset voor FR, 400 l/u - 450 l/u
Apparaatspecifieke sproeierkit bestaande uit Powersproeiers en schroefkoppelingen. Voor optimale prestaties van Kärcher-oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u).
Apparaatspecifieke sproeierkit bestaande uit Powersproeiers en schroefkoppelingen. Voor optimale prestaties van Kärcher-oppervlaktereinigers (400 tot 450 l/u). Geschikt voor de volgende modellen: 2.640-679, 2.640-355 en 2.641-065.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 / 450
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1