Voor alle hogedrukreinigers uit de Classic-serie van Kärcher: 850 mm lange, verzinkte, niet-draaibare spuitlans. Geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C en werkdrukken tot 250 bar. Met handschroefverbinding, M 22 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting op het hogedrukpistool en M 18 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting van accessoires.