Spuitlans 850 mm
Verzinkte spuitlans met handschroefverbinding voor hogedrukreinigers uit de Classic-serie van Kärcher. Niet draaibaar. Lengte: 850 mm.
Voor alle hogedrukreinigers uit de Classic-serie van Kärcher: 850 mm lange, verzinkte, niet-draaibare spuitlans. Geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C en werkdrukken tot 250 bar. Met handschroefverbinding, M 22 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting op het hogedrukpistool en M 18 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting van accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|850 / 50 / 35