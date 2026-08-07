Spuitlans 850 mm

Verzinkte spuitlans met handschroefverbinding voor hogedrukreinigers uit de Classic-serie van Kärcher. Niet draaibaar. Lengte: 850 mm.

Voor alle hogedrukreinigers uit de Classic-serie van Kärcher: 850 mm lange, verzinkte, niet-draaibare spuitlans. Geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C en werkdrukken tot 250 bar. Met handschroefverbinding, M 22 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting op het hogedrukpistool en M 18 × 1,5-schroefdraad voor aansluiting van accessoires.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht (kg) 0,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 850 / 50 / 35
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