De Starter doekenset voor perfecte reinheid tijdens het stoomreinigen. De twee vloerreinigingsdoeken met hun speciale lusstructuur van de stof zorgen voor een bijzonder goede vuilopname, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. De hoge stoomdoorlatendheid van de vloerreinigingsdoeken zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Met behulp van het klittenbandsysteem kunnen ze eenvoudig en snel aan het EasyFix-vloermondstuk worden bevestigd en zonder contact met vuil worden verwijderd. Met de schuurdoek voor het handmondstuk verwijder je zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten eenvoudig en de polijstdoek laat spiegels en andere gladde oppervlakken weer als nieuw glanzen.