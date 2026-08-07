Starter dweilset
De hoogwaardige Starterdoekenset voor stoomreinigen bevat twee universele vloerreinigingsdoeken, een schuurdoek voor het handmondstuk en een polijstdoek.
De Starter doekenset voor perfecte reinheid tijdens het stoomreinigen. De twee vloerreinigingsdoeken met hun speciale lusstructuur van de stof zorgen voor een bijzonder goede vuilopname, zelfs hoeken en randen worden moeiteloos gereinigd. De hoge stoomdoorlatendheid van de vloerreinigingsdoeken zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten. Met behulp van het klittenbandsysteem kunnen ze eenvoudig en snel aan het EasyFix-vloermondstuk worden bevestigd en zonder contact met vuil worden verwijderd. Met de schuurdoek voor het handmondstuk verwijder je zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten eenvoudig en de polijstdoek laat spiegels en andere gladde oppervlakken weer als nieuw glanzen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezels
- Speciale lusstructuur in het weefsel van de vloerreinigingsdoeken zorgt voor een bijzonder goede vuilopname.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Schurende microvezel doek voor handsproeker
- Optimale verwijdering van kalkaanslag en zeepresten dankzij de schurende vezels.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
- Streeploze reinigingsresultaten.
- Uitstekende wateropname.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Douchecabine/badkuip
- Wastafels
- Kranen
- Spiegels
- Wandtegels