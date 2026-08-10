Starterset Trimmermes
Het trimmermes verwijdert onkruid en mos, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, en is compatibel met alle 18 V en 36 V Kärcher Battery Power-graskantensnijders.
Met deze krachtige trimmermessen behoren mos, wildgroei en onkruid tot het verleden – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen die met een grasmaaier niet te bereiken zijn. De Starter Kit bevat een meshouder met 10 trimmermessen die eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen zijn. Ze zijn te gebruiken met alle 18V en 36V accu grastrimmers van Kärcher.
Kenmerken en voordelen
Snijresultaat
- Bijzonder effectieve snede en schoon snijresultaat dankzij robuuste trimmermessen.
Zonder gereedschap wisselen van snijblad
- De trimmermessen kunnen in een handomdraai worden verwisseld, zonder gereedschap.
Praktische 2-in-1-starterset
- Dankzij de meegeleverde meshouder incl. 10 trimmermessen bent u verzekerd van een lange gebruiksduur.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Compatibel met alle 18 V- en 36 V-accu-graskantensnijders van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal bladen
|2
|Snijbreedte (cm)
|23
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|118 x 118 x 35
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden