Met deze krachtige trimmermessen behoren mos, wildgroei en onkruid tot het verleden – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen die met een grasmaaier niet te bereiken zijn. De Starter Kit bevat een meshouder met 10 trimmermessen die eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen zijn. Ze zijn te gebruiken met alle 18V en 36V accu grastrimmers van Kärcher.