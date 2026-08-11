Stone roller FCV 4
Reinig ongevoelige harde vloeren en vuile voegen eenvoudig: met de Pure!Roll® steenrol voor de zuigmop FCV 4 tegen hardnekkig vuil. Machinewasbaar tot 60 °C.
De steenrol is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van ongevoelige harde vloeren zoals steen of keramiek (maar niet voor gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta). Geschikt voor de zuigmop FCV 4. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenrol moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs voegen en oneffen oppervlakken weer stralen. Onze Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardige microvezels
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Geïntegreerde haren
- Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil.
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|254 x 77 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Hardnekkig vuil
- Tegelvoegen