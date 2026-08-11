De steenrol is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van ongevoelige harde vloeren zoals steen of keramiek (maar niet voor gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta). Geschikt voor de Vloerreinigers KFL 1, FCV 2 en FCV 3. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenrol moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs voegen en oneffen oppervlakken weer glanzen.