Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Ongevoelige harde vloeren en vuile voegen eenvoudig reinigen: met de steenrol voor de Vloerreinigers KFL 1, FCV 2 en FCV 3 tegen hardnekkig vuil.
De steenrol is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van ongevoelige harde vloeren zoals steen of keramiek (maar niet voor gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta). Geschikt voor de Vloerreinigers KFL 1, FCV 2 en FCV 3. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenrol moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs voegen en oneffen oppervlakken weer glanzen.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
Geïntegreerde haren
- Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil.
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|246 x 136 x 56
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Hardnekkig vuil
- Tegelvoegen