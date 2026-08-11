Straalslangverlenging, 5 m
Verlengslang voor L2P droogijsstraalmachines van Kärcher. Door deze eenvoudige verlenging van de straalslang vergroot u moeiteloos en eenvoudig het werkgebied van de Ice Blaster.
Voor het eenvoudig verlengen van de straalslang op Kärcher L2P droogijsstraalmachines. Dankzij de verlengslang kan het werkgebied worden uitgebreid en daarmee de flexibiliteit bij het reinigen met de Ice Blaster aanzienlijk worden vergroot. Indien nodig kunnen ook meerdere verlengslangen met elkaar worden verbonden.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,2