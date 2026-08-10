Trimmermes
Met de robuuste trimmermessen verwijder je onkruid, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Compatibel met alle 18 V en 36 V Kärcher Battery Power-graskantensnijders.
De robuuste trimmermessen in een praktische verpakking van 10 stuks verwijderen mos, wildgroei en onkruid nauwkeurig en schoon, zelfs op moeilijk bereikbare plekken in de tuin. Ze zijn ideaal voor gebruik in alle 18V en 36V accu grastrimmers van Kärcher. Een ander voordeel is dat de trimmermessen eenvoudig en zonder gereedschap te verwisselen zijn.
Kenmerken en voordelen
Snijresultaat
- Zelfs sterkere wilde begroeiing wordt bijzonder effectief en netjes weggesneden dankzij de robuuste trimmermessen.
Flexibel gebruik
- De trimmermessen bereiken moeiteloos moeilijk bereikbare plaatsen in de tuin.
Zonder gereedschap wisselen van snijblad
- Bijzonder eenvoudig verwisselen van de trimmermessen dankzij het kliksysteem.
Praktische multipack
- De levering omvat 10 trimmermessen voor een krachtig en langdurig gebruik.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Compatibel met alle 18 V- en 36 V-accu-graskantensnijders van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal bladen
|2
|Snijbreedte (cm)
|23
|Kleur
|Geel
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 40 x 4
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden