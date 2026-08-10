De robuuste trimmermessen in een praktische verpakking van 10 stuks verwijderen mos, wildgroei en onkruid nauwkeurig en schoon, zelfs op moeilijk bereikbare plekken in de tuin. Ze zijn ideaal voor gebruik in alle 18V en 36V accu grastrimmers van Kärcher. Een ander voordeel is dat de trimmermessen eenvoudig en zonder gereedschap te verwisselen zijn.