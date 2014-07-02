Deze uitlaatpijp is speciaal ontwikkeld voor aansluiting op hogedrukreinigers met warm water. Met zijn ovale aansluitmaat van 76 × 157 millimeter en een totale diameter van 199 millimeter zorgt hij voor een veilige en efficiënte afvoer van de uitlaatgassen uit het apparaat. De geïntegreerde trekonderbreker maakt een vakkundige en veilige aansluiting van de rookpijp mogelijk, voorkomt terugstroming en draagt bij aan een optimale werking van het warmwatersysteem.