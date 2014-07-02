Uitlaatpijp 76x157 mm D199
Uitlaatpijp (ovale aansluiting, diameter 157mm) voor aansluiting op een hogedrukreiniger met warm water. Met trekonderbreker voor aansluiting rookpijp. Rookpijpen met een diameter tot 200 mm
Deze uitlaatpijp is speciaal ontwikkeld voor aansluiting op hogedrukreinigers met warm water. Met zijn ovale aansluitmaat van 76 × 157 millimeter en een totale diameter van 199 millimeter zorgt hij voor een veilige en efficiënte afvoer van de uitlaatgassen uit het apparaat. De geïntegreerde trekonderbreker maakt een vakkundige en veilige aansluiting van de rookpijp mogelijk, voorkomt terugstroming en draagt bij aan een optimale werking van het warmwatersysteem.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|200
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voor het aansluiten van afvoersystemen op stationaire hogedrukreinigers voor warm water