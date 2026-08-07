Universele roller FCV 4
Pure!Roll® universele rol voor het voorzichtig reinigen en onderhouden van alle vloeren. Pluisvrij, sterk zuigend, slijtvast en wasbaar op 60 °C. Geschikt voor de zuigmop FCV 4.
Gewoon schoon: de universele rol voor de Kärcher-zuigmop FCV 4 maakt het mogelijk om alle vloeren, zelfs parket, voorzichtig te reinigen en te onderhouden. De hoogwaardige universele rol is pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Onze Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardige microvezels
Bijzonder schoon
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 57 x 57
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Gelakt parket