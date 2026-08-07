Gewoon schoon: de universele rol voor de Kärcher-zuigmop FCV 4 maakt het mogelijk om alle vloeren, zelfs parket, voorzichtig te reinigen en te onderhouden. De hoogwaardige universele rol is pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Onze Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.