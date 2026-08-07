Universele roller FCV 4

Pure!Roll® universele rol voor het voorzichtig reinigen en onderhouden van alle vloeren. Pluisvrij, sterk zuigend, slijtvast en wasbaar op 60 °C. Geschikt voor de zuigmop FCV 4.

Gewoon schoon: de universele rol voor de Kärcher-zuigmop FCV 4 maakt het mogelijk om alle vloeren, zelfs parket, voorzichtig te reinigen en te onderhouden. De hoogwaardige universele rol is pluisvrij, sterk zuigend en uiterst slijtvast. Onze Pure!Roll®-rollen zijn geschikt voor machinewas tot 60 °C.

Kenmerken en voordelen
Pure!Roll® met hoogwaardige microvezels
Bijzonder schoon
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 250 x 57 x 57
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Gelakt parket