De set bevat 2 dweildoeken voor de robotstofzuigers RVC 3 en RCV 2. Wanneer het apparaat in de dweilmodus wordt gebruikt, zorgen de hoogwaardige microvezeldoeken voor een optimaal reinigingsresultaat op alle harde oppervlakken, zoals tegels, laminaat, houten vloeren, PVC of linoleum. Licht aangekoekt vuil wordt betrouwbaar verwijderd en stof wordt, naast het stofzuigen, zeer goed vastgehouden. Dankzij de betrouwbare klittenbandsluiting kunnen de doeken eenvoudig en snel worden vervangen.