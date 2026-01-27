Verwisselbaar opzetstuk Universal voor WB 130
Ideaal voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof: het universele verwisselbare opzetstuk voor de roterende wasborstel WB 130.
De transparante haren van het wasborstelopzetstuk kunnen universeel worden gebruikt voor een breed scala aan reinigingstaken. Het universele verwisselbare opzetstuk voor de roterende wasborstel WB 130 is ideaal voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof.
Kenmerken en voordelen
Zachte transparante borstels
- Zachte en efficiënte reiniging
Kan overal worden gebruikt
- Voor alle gladde oppervlakken, zoals lak, glas of kunststof.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel WB 130.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Veranda of serres
- Garagepoort
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinschermen
- Balkonschermen
- Vensterbanken