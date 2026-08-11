De lange vlakstraalsproeier van Kärcher is ideaal voor schurende toepassingen bij het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotgrasmaaiers. Hardnekkige korsten, vernissen, oliën en smeermiddelen of roet kunnen eenvoudig worden verwijderd. De vlakstraalsproeier is gemaakt van robuust aluminium en roestvrij staal, kan in het pistool worden gedraaid en is dankzij een intelligent snelwisselsysteem uiterst eenvoudig te hanteren.