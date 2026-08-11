Vlakstraalmondstuk lang, Ø4mm
Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalsproeier voor gebruik met droogijsreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.
De lange vlakstraalsproeier van Kärcher is ideaal voor schurende toepassingen bij het droogijsreinigen van componenten, spuitgietmatrijzen of zelfs robotgrasmaaiers. Hardnekkige korsten, vernissen, oliën en smeermiddelen of roet kunnen eenvoudig worden verwijderd. De vlakstraalsproeier is gemaakt van robuust aluminium en roestvrij staal, kan in het pistool worden gedraaid en is dankzij een intelligent snelwisselsysteem uiterst eenvoudig te hanteren.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende straalcontour
- Moeiteloze verwijdering van zelfs zeer hardnekkige afzettingen dankzij hoge prestaties.
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Robuuste, duurzame constructie
- Hoogwaardig design van roestvrij staal en aluminium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
Toepassingen
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het verwijderen van verf van machineonderdelen
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers