Dankzij het korte ontwerp is de krachtige, robuuste vlakstraalsproeier van aluminium en roestvrij staal vrijwel universeel geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld industriële installaties, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Niet alleen verwijdert hij moeiteloos zelfs het zwaarste vuil, maar hij maakt vooral indruk op smalle, moeilijk bereikbare plaatsen, zoals motorcompartimenten. Het in het pistool draaibare mondstuk maakt ook gericht, schurend droogijsstralen mogelijk van oppervlakken en objecten met complexe geometrieën en gemaakt van verschillende materialen. Uitgerust met een snelwisselsysteem – voor snel, eenvoudig en comfortabel gebruik.