Vlakstraalsproeier, kort, power, Ø3mm
Korte krachtige vlakstraalsproeier, perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, voor gebruik met droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.
Dankzij het korte ontwerp is de krachtige, robuuste vlakstraalsproeier van aluminium en roestvrij staal vrijwel universeel geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld industriële installaties, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers. Niet alleen verwijdert hij moeiteloos zelfs het zwaarste vuil, maar hij maakt vooral indruk op smalle, moeilijk bereikbare plaatsen, zoals motorcompartimenten. Het in het pistool draaibare mondstuk maakt ook gericht, schurend droogijsstralen mogelijk van oppervlakken en objecten met complexe geometrieën en gemaakt van verschillende materialen. Uitgerust met een snelwisselsysteem – voor snel, eenvoudig en comfortabel gebruik.
Kenmerken en voordelen
Korte, handige vlakstraalsproeier
- Moeiteloze verwijdering van zelfs zeer hardnekkige afzettingen dankzij hoge prestaties.
- Zeer laag perslucht- en CO₂-verbruik.
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Robuuste, duurzame constructie
- Hoogwaardig design van roestvrij staal en aluminium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|97 x 22 x 22
Videos
Toepassingen
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het verwijderen van verf van machineonderdelen
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers