Vlambewakingsbevestigingsset voor HDS compact, medium en superklasse
Lichtsensor voor bewaking van de brandervlam. Hoe de lichtsensor werkt: Als de vlam dooft, wordt de brandstoftoevoer onderbroken.
Lichtsensor voor het bewaken van de brandervlam. Hoe het werkt: Als de vlam dooft, wordt de brandstoftoevoer onderbroken. De lichtsensor is nodig voor stationaire werking van de mobiele apparaten. Hij is compatibel met alle nieuwe compacte, middelgrote en superklasse HDS-toestellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Vlambewakingsbevestigingsset voor HDS compact, medium en superklasse
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