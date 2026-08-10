Vlambewakingsbevestigingsset voor HDS compact, medium en superklasse

Lichtsensor voor bewaking van de brandervlam. Hoe de lichtsensor werkt: Als de vlam dooft, wordt de brandstoftoevoer onderbroken.

Lichtsensor voor het bewaken van de brandervlam. Hoe het werkt: Als de vlam dooft, wordt de brandstoftoevoer onderbroken. De lichtsensor is nodig voor stationaire werking van de mobiele apparaten. Hij is compatibel met alle nieuwe compacte, middelgrote en superklasse HDS-toestellen.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Reserveonderdelen Vlambewakingsbevestigingsset voor HDS compact, medium en superklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.