Van handstoomreiniger tot dweil in een handomdraai: de handige vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1 maakt het mogelijk. Bevestig gewoon de universele vloerreinigingsdoek met behulp van het klittenbandsysteem aan het EasyFix vloermondstuk en sluit het mondstuk aan op de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) van de SC 1 – en je kunt beginnen met het grondig reinigen van de harde vloer direct. De universele vloerreinigingsdoek met zijn speciale lusstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten in hoeken en randen. De vloerreinigingsset EasyFix is bij de standaarduitrusting van de SC 1 EasyFix inbegrepen.