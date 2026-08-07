Vloermondstukset EasyFix voor de SC 1
Zuiverheid zonder in contact te komen met vuil: Met de vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1 verander je de handstoomreiniger in een handomdraai in een stoommop.
Van handstoomreiniger tot dweil in een handomdraai: de handige vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1 maakt het mogelijk. Bevestig gewoon de universele vloerreinigingsdoek met behulp van het klittenbandsysteem aan het EasyFix vloermondstuk en sluit het mondstuk aan op de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) van de SC 1 – en je kunt beginnen met het grondig reinigen van de harde vloer direct. De universele vloerreinigingsdoek met zijn speciale lusstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten in hoeken en randen. De vloerreinigingsset EasyFix is bij de standaarduitrusting van de SC 1 EasyFix inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezels
- De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Eenvoudige bevestiging van de EasyFix-vloermondset op de SC 1
- Het EasyFix vloermondstuk kan, samen met de stoomreinigingsbuizen, snel en eenvoudig op het apparaat worden bevestigd.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|520 x 115 x 100
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels