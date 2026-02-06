VP 135 Vario Power lans
Vario Power spuitlans VP 135 voor hogedrukreinigers in de klassen K 2 en K 3. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien.
De VP 135 Vario Power lans biedt een traploze drukregeling, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de spuitlans te draaien. Zo heb je voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Ideaal voor het efficiënt en comfortabel reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 2 en K 3 hogedrukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Traploze drukregeling door simpelweg te draaien
- Gebruiksvriendelijk.
Van hogedruk- naar lagedrukstraal
- Aanpassing van de druk aan de betreffende reinigingstaak.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Te gebruiken met alle Kärcher K 2 en K 3 hogedrukreinigers
- Perfect voor een latere upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Schuttingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Gebieden rond het huis en de tuin