De VP 135 Vario Power lans biedt een traploze drukregeling, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de spuitlans te draaien. Zo heb je voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Ideaal voor het efficiënt en comfortabel reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 2 en K 3 hogedrukreinigers.