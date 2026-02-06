De VP 160 Vario Power lans biedt een traploze drukregeling, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de spuitlans te draaien. Zo heb je voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Dit verhoogt jouw efficiëntie en werkcomfort aanzienlijk bij elke toepassing. Ideaal voor het reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers.