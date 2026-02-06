VP 160 Vario Power lans
Vario Power spuitlans VP 160 voor hogedrukreinigers in de klassen K 4 en K 5. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien.
De VP 160 Vario Power lans biedt een traploze drukregeling, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de spuitlans te draaien. Zo heb je voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Dit verhoogt jouw efficiëntie en werkcomfort aanzienlijk bij elke toepassing. Ideaal voor het reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Traploze drukregeling door simpelweg te draaien
- Gebruiksvriendelijk.
Van hogedruk- naar lagedrukstraal
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Te gebruiken met alle Kärcher K 4 en K 5 hogedrukreinigers
- Ideaal voor een retrofit-upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gevels van kleinere huizen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Voetpaden rond het huis
- Schuttingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Gebieden rond het huis en de tuin