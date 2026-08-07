De VP 180 Vario Power lans met instelbare drukregeling, die eenvoudig kan worden gewijzigd door de spuitlans te draaien, biedt voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Perfect voor het comfortabel en efficiënt reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 6 en K 7 hogedrukreinigers.