VP 180 Vario Power lans
De VP 180 Vario Power spuitlans voor hogedrukreinigers in de klassen K 6 en K 7. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien.
De VP 180 Vario Power lans met instelbare drukregeling, die eenvoudig kan worden gewijzigd door de spuitlans te draaien, biedt voor elke toepassing de juiste drukinstelling – van mild tot krachtig. Perfect voor het comfortabel en efficiënt reinigen van kleinere oppervlakken in huis en tuin, bijvoorbeeld voor gebruik op muren, paden, schuttingen of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher K 6 en K 7 hogedrukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Traploze drukregeling door simpelweg te draaien
- Eenvoudig te bedienen
Van hogedruk- naar lagedrukstraal
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Reinigingsmiddel wordt zonder spuitlans rechtstreeks via het pistool aangebracht
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Te gebruiken met alle Kärcher K 6 en K 7 hogedrukreinigers
- Perfect voor een latere upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gevels van kleinere huizen
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Voetpaden rond het huis
- Schuttingen
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Gebieden rond het huis en de tuin