Bij max. 180 bar/18 MPa werkdruk en een watertemperatuur van 60°C ontvouwt de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 050) zijn volle kracht. Dankzij de roterende puntstraal staat dat gelijk aan een 10-voudige reinigingskracht. Bovendien zijn de reinigings- en oppervlakteprestatie tot 50 procent groter dan die van het vorige model. Intern prestatieverlies is geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd. En voor een zeer lange levensduur zorgen de keramische sproeier en keramische lagerring.