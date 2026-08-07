Vuilfrees, 050
Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.
Bij max. 180 bar/18 MPa werkdruk en een watertemperatuur van 60°C ontvouwt de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 050) zijn volle kracht. Dankzij de roterende puntstraal staat dat gelijk aan een 10-voudige reinigingskracht. Bovendien zijn de reinigings- en oppervlakteprestatie tot 50 procent groter dan die van het vorige model. Intern prestatieverlies is geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd. En voor een zeer lange levensduur zorgen de keramische sproeier en keramische lagerring.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|50
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2